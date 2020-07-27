Кожен господар Лановецької громади безкоштовно отримає контейнер для збору сміття

У Лановецькій ОТГ продовжують роздавати індивідуальні контейнери для домогосподарств громади у кожному старостинському окрузі. У рамках проєкту «Удосконалення надання послуги по поводженню з побутовими відходами в Лановецькій ОТГ», який реалізовується за підтримки програми DOBRE, у громаді заплановано налагодити систему збору та вивозу відходів.

Задля цього закуплено 1372 контейнери різного об’єму на суму 1 408 587 грн. Кожне домогосподарство громади безкоштовно отримає контейнер для збору сміття. Окрім цього, проєкт передбачає облаштування майданчиків для роздільного сортування.