Як у Тернополі рятують передчасно народжених малюків

Найвеличнішою подією для сім’ї – є народження здорової дитини. Але, нажаль, згідно з статистичними даними різних країн, з 3 до 16% (по Україні близько 5 %) від усіх новонароджених складають недоношені діти. У Тернопільській області щорічно передчасно народжувалося 450-520 дітей, що становило (4,2-4,6%). Для надання їм кваліфікованої медичної допомоги вперше в Тернополі було відкрито відділення ІІ етапу виходжування недоношених новонароджених на базі пологового відділення ТКЛ №2 у 1976 році. Упродовж 10 років у пристосованих умовах, без відповідного матеріально-технічного оснащення, за відсутності лабораторії, рентген служби, УЗД, за життя кожної передчасно народженої дитини (їх було 500-560 за рік) боролися працівники відділення.

У 1987 році, згідно з наказом УОЗ відділення переведено в новозбудоване приміщення ТОДКЛ. Тут створено усі умови для сумісного перебування матері і дитини.

На даний час педіатричне відділення для недоношених новонароджених дітей КНП «ТОДКЛ»ТОР знаходиться на другому поверсі нашої лікарні і розраховане на 30 ліжок.

Основними напрямками роботи відділення є: планова спеціалізована та ургентно-консультативна допомога передчасно народженим та дітям з малою масою. Щорічно у відділенні отримують спеціалізовану комплексну кваліфіковану медичну допомогу 350-400 малюків.

‼️Педіатричне відділення для недоношених новонароджених дітей КНП «ТОДКЛ»ТОР являється єдиним в області медичним закладом, де надається висококваліфікована допомога передчасно народженим дітям.

У нашій лікарні є всі можливі умови для обстеження недоношених дітей – це лабораторні методи, включно ДНК-діагностика, проведення нейросонографії, УЗД внутрішніх органів, ехо-кардіоскопії, МРТ, рентгенологічного обстеження, офтальмоскопії. Регулярно діти оглядаються необхідними профільними спеціалістами: окулістом, хірургом, невропатологом, ортопедом, отоларингологом, генетиком, кардіологом; при потребі проводяться консультації спеціалістів з клінік столиці.

Після виписки з відділення протягом трьох років ми проводимо катамнестичні огляди, спостерігаємо за психомоторним та фізичним розвитком наших пацієнтів.

Очолює відділення Бліхар Тетяна Володимирівна – лікар-неонатолог вищої кваліфікаційної категорії із стажем роботи 41 рік.

В штаті відділення працюють досвідчені та висококваліфіковані лікарі, які постійно підвищують свій професійний рівень, систематично відвідують семінари, конференції, симпозіуми, навчання і стажування у провідних університетах та клініках як в Україні, так і за кордоном, є членами міжнародних та українських Асоціацій, авторами наукових статей у вітчизняних та міжнародних виданнях:

✔️ Сотник Анастасія Валеріївна – лікар-неонатолог вищої кваліфікаційної категорії, стаж роботи 15 років.

✔️ Кернична Зіновія Іванівна – лікар-неонатолог вищої кваліфікаційної категорії, стаж роботи 36 років.

У відділенні, під керівництвом старшої сестри медичної Ваврикович Марії Зіновіївни (вища категорія) працюють сестри медичні з багаторічним стажем роботи:

☑️ Федьчук Алла Андріївна – вища категорія

☑️ Варениця Володимира Омельянівна – вища категорія

☑️ Бояр Марія Андріївна – вища категорія

☑️ Небесна Ольга Олегівна – вища категорія

☑️ Крамаш Галина Володимирівна – вища категорія

☑️ Воронкіна Оксана Степанівна – вища категорія

☑️ Ворощук Тетяна Михайлівна – вища категорія

☑️ Зангіна Жанна Леонідівна – вища категорія

☑️ Палій Оксана Михайлівна – вища категорія

☑️ Коровець Людмила Сергіївна – перша категорія

☑️ Гуменна Марія Михайлівна – друга категорія

☑️ Кіндзерська Оксана Михайлівна

☑️ Майструк Ольга Ярославівна

☑️ Гуменюк Ірина Вікторівна

Щоб підтримувати належний санітарний стан відділення і маленькі пацієнти відчували затишок та комфорт чимало зусиль прикладає сестра – господиня Хомин Леся Омельянівна.

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