Тернопільскі квартири окупували руді комахи

В паразитологічній лабораторії ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» досліджено комах, принесених мешканцем м.Тернополя, які, з його слів, практично заполонили всю квартиру.

Комахи визначено як мураха фараонова(Monomoriumpharaonis).

В побуті більш відомі як руда домашня мураха.

Домашні мурахи – маленькі коричнево-руді комахи, довжиною близько 2 мм.Ці, на перший погляд, безневинні комахи доставляють чимало проблем. Вони поселяються в хлібі, солодощах, олії, боляче кусаються.Від укусу мурашки може з’явитися подразнення на шкірі. Маленькі, ледь помітні комахи, можуть влаштувати гніздо в одязі, і тим самим доставити Вам ще більше неприємностей. Деякі люди до них дуже чутливі, і небажані сусіди стають справжнім покаранням.

Щоб мурашки не заводилися:

• Не залишайте на столі на ніч посуд із залишками їжі.

• Слідкуйте, щоб підлога була чистою і на ній не валялися навіть маленькі крихти хліба, цукор і т. ін.

• Мурахи дуже сильно вловлюють запах, тому треба стежити за загальною чистотою в будинку, не допускаючи переповнення сміттєвого відра, посуду в мийці тощо.

• Періодично мити підлогу з додаванням невеликої кількості нашатирного спирту. Таким же чином протирати полиці. Домашні мурахи дуже не люблять цей запах, як і запах господарського мила, кориці і цитрусових.

• Дуже добре допомагає боротися з комахами гас і соняшникова олія, запаху яких вони не переносять.

Якщо ж мурашки заполонили Вашу оселю,зверніться до установ, які проводять професійну дезінсекцію.

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