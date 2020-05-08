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Новини Тернополя 

Тернополян лякають відключенням гарячої води

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Вже з першого червня у Тернополі можливе припинення надання послуги з гарячого водопостачання.  Про це повідомляє КП “Тернопільміськтеплокомуненерго”.

На сьогоднішній день заборгованість тернополян перед нашим підприємством становить понад 84 млн грн. Через це існує загроза припинення надання послуги з постачання гарячої води в місті Тернопіль з 1 червня. Оскільки,  підприємство позбавлено економічних можливостей проводити поточні розрахунки за використані паливно-енергетичні ресурси (природний газ, електроенергія, тощо).

З метою  не допущення припинення постачання гарячої води, просимо своєчасно розрахуватися за спожиті послуги, – просять в КП.

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