Тернополян лякають відключенням гарячої води

Вже з першого червня у Тернополі можливе припинення надання послуги з гарячого водопостачання. Про це повідомляє КП “Тернопільміськтеплокомуненерго”.

На сьогоднішній день заборгованість тернополян перед нашим підприємством становить понад 84 млн грн. Через це існує загроза припинення надання послуги з постачання гарячої води в місті Тернопіль з 1 червня. Оскільки, підприємство позбавлено економічних можливостей проводити поточні розрахунки за використані паливно-енергетичні ресурси (природний газ, електроенергія, тощо).

З метою не допущення припинення постачання гарячої води, просимо своєчасно розрахуватися за спожиті послуги, – просять в КП.