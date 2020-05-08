8 травня: загалом у лікарнях Тернополя – 20 хворих на COVID-19

🔹У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги станом на 10 годину 8 травня перебуває 15 хворих на коронавірус, 12 з них – тернополяни. Ще 5 людей у лікарні – із підозрою на COVID-19, 4 з них –тернополяни. Стан пацієнтів середньої важкості, підключених до апаратів ШВЛ – немає.

🔹У Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 10 годину 8 травня – 5 пацієнтів (3 дитини і 2 дорослих) з підтвердженим COVID-19. 5 хворих на коронавірус у лікарні – тернополяни. Ще 6 пацієнтів – у лікарні із підозрами на коронавірус. 2 з них – тернополяни. Стан пацієнтів – середньо-важкий, підключених до апаратів ШВЛ немає.

🔹Станом на 10 годину 8 травня в Тернопільській міській лікарні №3 на обсервації перебуває 5 тернополян.

ℹ️Загалом у Тернополі від початку епідемії коронавірусу підтвердили COVID-19 у 86 людей. 19 тернополян одужали.

Джерело: Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом