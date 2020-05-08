Підприємці Тернопільщини зможуть отримати допомогу по безробіттю

Порядок надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 306.

Допомогу надаватимуть представникам малого та середнього бізнесу, які:

зупинили або ж скоротили діяльність через карантин сплачували єдиний внесок за найманих працівників упродовж 6 місяців до скорочення діяльності і не розірвали з ними угоди на момент звернення до центру зайнятості.

Щоб отримати допомогу, представники бізнесу мають впродовж 30 днів після зупинки чи скорочення діяльності звернутися до Центру зайнятості (ЦЗ).

Надіслати документи можна у будь-який зручний спосіб: через скриньку для кореспонденції, поштою або на email.

Упродовж трьох робочих днів ЦЗ перевіряє документи та ухвалює рішення щодо надання допомоги.

Покрокова інструкція щодо отримання допомоги: https://bit.ly/3dpGkjo