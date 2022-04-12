Тернополян просять дотримуватися комендантської години

Комендантська година діє у Тернополі щодня з 22:00 до 06:00 год. У цей період громадянам забороняється перебувати на вулицях без нагальної потреби, а також пересуватися власним транспортом.

Як наголошує поліція Тернопільської області, заборона стосується також всіх суб’єктів, які надають послуги з перевезення пасажирів, зокрема таксі.

Підприємства, які працюють під час комендантської години, та здійснюють перевезення своїх працівників, повинні подати у Тернопільську обласну військову адміністрацію список транспортних засобів, номерних знаків, а також години, у які вони будуть курсувати. Там їм видадуть відповідний лист про право їздити під час комендантської години.

Усі працівники тих чи інших структур, підприємств, які працюють у нічний період, повинні мати посвідчення або відповідні документи з місця роботи.

Такі вимушені заходи спрямовані на безпеку жителів краю. Порушників комендантської години співробітники поліції скеровуватимуть до військкоматів.

Поліцейські закликають неухильно дотримуватися режиму комендантської години та вимикати світло у помешканнях.