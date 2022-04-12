12:53 | 12.04.2022
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За одну добу на Тернопілтщині сталося 13 ДТП

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11 квітня в межах території обслуговування управління патрульної поліції в Тернопільській області сталося 13 дорожньо-транспортних пригод. Про це повідомляє Патрульна поліція Тернопільської області.

Серед них:
🔺у 9 випадках водії дійшли згоди та скористалися правом на складання європротоколу;
🔺у 4 ДТП патрульні склали на винуватців протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП, рішення прийматиме суд.
Наголошуємо: під час руху будьте уважні та обережні, дотримуйтесь безпечної дистанції, в жодному разі не перевищуйте швидкість та утримуйтесь від ризикованих маневрувань.

З повагою ставтесь до інших учасників дорожнього руху, а у разі виникнення непередбачуваних ситуацій — звертайтесь на лінію 102☝🏽

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