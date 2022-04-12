За одну добу на Тернопілтщині сталося 13 ДТП

11 квітня в межах території обслуговування управління патрульної поліції в Тернопільській області сталося 13 дорожньо-транспортних пригод. Про це повідомляє Патрульна поліція Тернопільської області.

Серед них:

у 9 випадках водії дійшли згоди та скористалися правом на складання європротоколу;

у 4 ДТП патрульні склали на винуватців протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП, рішення прийматиме суд.

Наголошуємо: під час руху будьте уважні та обережні, дотримуйтесь безпечної дистанції, в жодному разі не перевищуйте швидкість та утримуйтесь від ризикованих маневрувань.

З повагою ставтесь до інших учасників дорожнього руху, а у разі виникнення непередбачуваних ситуацій — звертайтесь на лінію 102