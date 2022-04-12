У Тернополі водійка автомобіля Hyundai спричинила декілька ДТП та втекла (відео)

Завдяки повідомленню небайдужої громадянки патрульним вдалося оперативно встановити обставини ДТП та розшукати правопорушницю

Учора близько 21-ї години на спецлінію 102 звернулася небайдужа громадянка, яка повідомила, що на вулицях Березовій та Вільховій водійка автомобіля Hyundai спричинила декілька ДТП та проїхала з місця події.

Інспектори прибули за вказаною адресою та поспілкувалися із заявницею. Жінка надала патрульним інформацію про транспортний засіб, який порушив ПДР та про два припаркованих автомобілі, які пошкодила зухвала водійка.

Поліцейські передати інформацію колегам та розпочали пошуки правопорушниці. Інспектори швидко встановили особу громадянки, яка кермувала автомобілем та місце, де знаходиться транспортний засіб.

На 19-річну водійку патрульні склали два протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.

Дякуємо небайдужим громадянам за пильність.

Якщо ви стали очевидцем правопорушення не залишайтесь осторонь — повідомляйте на спецлінію 102.