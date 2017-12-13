Тернополян запрошують на одноденну виставку бляшанок

Приносьте свої бляшанки, розглядайте скарби інших, розповідайте, пригадуйте.

З суто утилітарного об’єкта бляшанка перетворилася у головну героїню фільмів, історичний документ (жерстяні банки з-під грузинського чаю, халви, повидла…), на знак дитинства — у таких коробках із красивими малюнками у 90-тих «мігрувало» різдвяне печиво від родичів. Нині це атрибут ритуалів — згадайте бодай американські весілля, зразок промислового мистецтва та реді-мейду, у колекційний предмет, врешті-решт.

Аби ваш раритет потрапив в експозицію, приносьте його до 18 грудня у бар “Коза”, який розташований на бульв. Шевченка, 23.