У Тернопільському університеті створюють службу стейкхолдерів

Новообраний ректор Тернопільського національного університету ім. В. Гнатюка розповів “Погляду” про плани розвитку університету.

– Зараз створюємо в університеті так звану службу стейкхолдерів, – розповів про найновіші напрацювання в очолюваному навчальному закладі Богдан Буяк. – Стейкхолдери – це люди, які закінчили ТНПУ і стали успішними в обраній сфері. Хто, як не вони, можуть поділитися з теперішніми студентами рецептом успіху?

Будемо вивчати питання відкриття факультету робітничих професій. Співпрацюючи з владою різних рівнів, маючи відповідний кадровий потенціал, відкриватимемо програми для підготовки спеціалістів, на яких є запит у підприємств краю.

28 вересня ц. р. вступив в дію новий закон “Про освіту”. Згідно з ним, педагогічні працівники щоп’ять років повинні 150 годин використати в режимі підвищення кваліфікації. Проте, законодавством ще не визначено, як це буде. Відомо, що цей процес держава збирається фінансувати. У нас є значний досвід, методики, співпраця з закордонними установами для створення свого Центру підвищення кваліфікації та сертифікації педпрацівників. Цілком могли б запрошувати на такі курси своїх і закордонних фахівців, готувати різноманітні освітні програми для підвищення кваліфікації вчителів. Університет сьогодні працює на сучасній платформі Moodlе, в рамках якої доступне дистанційне навчання. То чому б цього не навчити наших вчителів? Кому, як не педуніверситету, впроваджувати це?..

Більше читайте в інтерв’ю Богдана Буяка для “Погляду”.