Хмельницький безробітний депутат з “нульовою” електронною декларацію відкрив бізнес у Тернополі

Депутат Хмельницької обласної ради від ВО “Свобода” Віктор Бурлик є директором і співзасновником Товариства з обмеженою відповідальністю “Тер-фрукт”, яке зареєстровано 28 липня у Тернополі.

Про це свідчать відомості бізнес пошукового ресурсу “Youcontrol”.

Згідно з офіційними даними, обранець вніс до статутного капіталу підприємства 60 тис. грн.

Іншими співзасновниками ТОВ є хмельничанка Людмила Гончар, тернополянка Зоряна Сенчишин і киянин Костянтин Тімченко.

За інформацією тернопільського сайту “Політерно”, наприкінці липня Віктор Бурлик брав активно участь у сутичках біля Тернопільської міської ради.

Крім цього, хмельницький депутат проходить підозрюваним у справі з пошкодження контрольно-пропускного пункту у приміщенні Хмельницької облради.

Як відомо, у 2016 році депутат Бурлик подав “нульову” електронну декларацію.

НГП