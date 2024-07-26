Тернополянка Ольга Биндас виграла грант на відкриття крамниці з крафтовими товарами 

Уже 26 липня у гастрокластері Na пошті, що по вул. Чорновола, 4, запрацює крамниця крафтових товарів “Oh, my craft!”. Це – шоурум локальних ремісників. Тут тернополяни та гості міста зможуть обрати унікальні подарунки, смаколики, речі для дому, виготовлені місцевими майстрами та майстринями.

Засновниця крамниці Оля Биндас розповідає про ідею та соціальну місію своєї справи:

Я маю великий досвід роботи з майстрами рукоділля. По перше, я кілька років розвивала власний бренд валяних іграшок mamamnuma, під цим ніком мене досі можна знайти у соцмережах. Тож я знаю всі труднощі, з якими стикаються умільці, що пробують перетворити власне хобі у бізнес. По друге, я організувала десятки крафтових ярмарків, таким чином заручившись контактами з великою кількістю майстрів. Ця крамниця має підсилити видимість місцевих талантів та запропонувати альтернативу імпортним чи кітчевим ремісничим товарам, які часто обирають як сувенір чи подарунок.

Рукоділля – традиційна справа для жінок, і часто це чи не єдиний (додатковий) спосіб заробітку для багатьох вразливих категорій (жінок з інвалідністю, матерів дітей з інвалідністю, пенсіонерів). Для майстрів, що потребують підтримки, діють пільгові умови співпраці – “Oh, my craft!” допомагає інформаційно та організаційно: роблять професійні фото товарів, надають бізнес-консультації, допомагають в оформленні сторінок у соцмережах.

Мені завжди хотілося якось підтримати майстрів рукоділля, бо я знаю, наскільки класні і з душею ці речі. Тож я подалася на грант від Єробота для того, аби відкрити цю крамницю, – і моя ідея була підтримана.

У планах Олі – організація крафтових ярмарків та регулярних майстер-класів. Наразі тут можна придбати вироби від двох десятків крафтовиків – Vuzolovе, Taya Ceramics, Магія меду, Cuz olive та інших.



Але для того, щоб придбати ароматне мило чи пахучі свічки, прикраси з макраме, авторські горнятка чи сумочки, виготовлені руками тернопільських майстрів, не обов’язково їхати у Тернопіль. Крамниця має сайт – ohmycraft.com.ua , де можна оформити замовлення з доставкою у будь-яку точку нашої країни.



А сьогодні ми щиро запрошуємо всіх охочих на відкриття! Адже перших гостей чекає частування напоями від мережі маркетів “Вина світу” та розіграш призів серед перших покупців.