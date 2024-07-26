Тернопільська обласна бібліотека для молоді шукає дарувальників

Тернопільська обласна бібліотека для молоді – сучасний культурно-дозвіллєвий центр, який поєднує в собі функції бібліотеки, інтернет-кафе, виставкової зали, місця для зустрічей і проведення екскурсійних програм, модного простору для дозвілля та навчання молоді.

За призначенням – спеціалізована бібліотека, яка надає комплекс інформаційних послуг підліткам та молоді віком від 15 до 35 років, а також методичну та практичну допомогу бібліотекам, навчальним закладам і громадським організаціям, що працюють з молоддю.

Як публічна установа надає вільний доступ до інформації жителям міста та області різних вікових категорій.

На базі бібліотеки успішно працюють: Інтернет-центр із тифлокомплексом для незрячих і слабозорих, мультимедійна лабораторія «МедіаСтарт», літературний простір “Читай! Мрій! Дій”, Локація активностей та відпочинку, кімната для молодих батьків з дітьми «Розумна дитина», виставкова зала «Мистецька палітра».

Проводяться заняття з вивчення іноземних мов, цифрової освіти, кібербезпеки, графічного дизайну, медійної грамотності та психологічні тренінги для різних вікових категорій.

Бібліотека оснащена сучасною технікою, доступом до інтернету, в т. ч. wi–fi.

Щорічно обслуговує близько 15 тис. користувачів, яким видає до 300 тис. прим. документів.

Упродовж канікул бібліотека організовує дозвіллєві та навчальні табори для дітей і підлітків.

Частими гостями бібліотеки є знані й молоді письменники, поети, художники, які презентують свою творчість широкому загалу. Проводяться фахові семінари, тренінги, зустрічі для активних бібліотекарів області.

Для фонду бібліотеки потрібна: сучасна література українських та зарубіжних авторів, переклади класичних творів українською мовою, книги за шкільною програмою, видання, які висвітлюють події сьогодення, книги патріотично-виховної тематики.