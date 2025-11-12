Тернополянка повернула 1 200 доларів за неякісний онлайн-курс

Мешканка Тернопільщини успішно повернула 1 200 доларів США після того, як придбала онлайн-курс, який не відповідав заявленим умовам. За словами заявниці, інформаційні послуги були надані частково, а частина навчальної програми взагалі не реалізувалася. Попри це, виконавець послуг відмовив у частковому поверненні коштів.

За підтримки фахівців Управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами, жінка отримала допомогу у складанні письмового звернення до виконавця послуг. Завдяки професійно сформульованій претензії та належному обґрунтуванню правової позиції, споживачці вдалося повернути повну суму сплачених коштів.

«Виконання договору було частковим, а частина обіцяних послуг так і не була надана. Звернення до виконавця не дало результату, тому я звернулася до Управління захисту прав споживачів. З їх допомогою я змогла отримати повернення всіх коштів», — зазначила потерпіла.

Управління надало заявниці консультацію відповідно до вимог Закону України «Про захист прав споживачів», а також допомогло скласти документ, що стало основою для повернення грошей.

Рекомендації для споживачів при придбанні онлайн-послуг:

Фіксуйте умови договору. Перед оплатою збережіть опис курсу, програму, обіцяні результати, вартість і терміни надання послуг. Зберігайте платіжні документи та листування. Це — основа вашого доказового матеріалу при захисті прав. Перевіряйте надійність виконавця. Вивчайте відгуки, звертайте увагу на наявність контактів, ідентифікаційних даних (ЄДРПОУ, ліцензії тощо). У разі порушення умов — звертайтесь письмово до виконавця. Вимагайте компенсації або повернення коштів.

Якщо виконавець ігнорує звернення або відмовляється задовольнити вимоги, споживачі мають право звернутися до територіального органу Держпродспоживслужби.

Контакти для звернень:

Адреса: м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 20

Телефон: (0352) 52-10-10

Адреса Управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами: м. Тернопіль, б-р Тараса Шевченка, 11

Телефон: (0352) 52-83-71

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області наголошує: споживачі мають право на отримання якісних послуг відповідно до умов договору, а у разі порушень — на відшкодування збитків.