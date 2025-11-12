Як розрахувати кількість сонячних панелей для дому?

Попит на сонячні панелі в Україні стрімко зростає: блекаути, нові тарифи і потреба в енергорезерві змушують і власників будинків, і бізнеси шукати власну генерацію. Та коли діло доходить до розрахунку, виникає головне питання: скільки панелей потрібно, щоб вистачило на реальні потреби.

Відповідь залежить від кількох факторів: споживання електроенергії, потужності модулів, площі даху і сезонних навантажень. Для когось достатньо системи на 5 кВт, інші обирають 10 кВт для економії чи зеленого тарифу, а бізнесу часто потрібні 15 кВт і більше. Без грамотного розрахунку легко переплатити або залишитися з недостачею енергії в пікові моменти.

У цій статті простими словами розберемо, як оцінити свою потребу й правильно підібрати кількість сонячних панелей.

Визначаємо реальне споживання електроенергії

Перший крок — подивитися, скільки електроенергії споживається щомісяця. Найпростіше взяти 3–6 останніх рахунків і визначити середнє значення. Це допоможе уникнути помилки, коли розрахунок роблять лише за зимою або літом, адже сезони сильно відрізняються.

Для приватних будинків типовий діапазон від 300 до 600 кВт·год на місяць, якщо немає електричного опалення та інтенсивного кондиціювання.

Бізнесу варто врахувати графік роботи: денне навантаження краще перекривається сонячними панелями, нічне потребує акумуляторів.

Додайте 15–20% до отриманого показника. Це компенсує пікові навантаження та дозволить врахувати майбутні потреби (бойлер, електромобіль, тепловий насос).

Обираємо потужність сонячної станції: орієнтири на 5, 10 та 15 кВт

Після аналізу середнього споживання переходимо до вибору потужності майбутньої станції. Серед приватних домогосподарств найчастіше зустрічаються системи на 5, 10 та 15 кВт, і кожна з них закриває свої потреби.

5 кВт. Це базовий варіант для невеликого будинку або сезонного проживання. Покриває холодильник, світло, інтернет, телевізор, але не розрахована на інтенсивне кондиціювання. Така станція добре скорочує рахунки, але не робить будинок повністю енергонезалежним.

Це базовий варіант для невеликого будинку або сезонного проживання. Покриває холодильник, світло, інтернет, телевізор, але не розрахована на інтенсивне кондиціювання. Така станція добре скорочує рахунки, але не робить будинок повністю енергонезалежним. 10 кВт. Універсальний варіант, який підходить більшості сучасних сімей. Влітку вистачає на кондиціонери, взимку для часткового опалення електрикою. Це також популярний варіант для тих, хто замислюється про “зелений тариф” та хоче, щоб станція працювала не лише на економію, а й на дохід.

Універсальний варіант, який підходить більшості сучасних сімей. Влітку вистачає на кондиціонери, взимку для часткового опалення електрикою. Це також популярний варіант для тих, хто замислюється про “зелений тариф” та хоче, щоб станція працювала не лише на економію, а й на дохід. 15 кВт. Рішення для великих будинків або тих, хто планує серйозні навантаження: електромобіль, тепловий насос, індукційна плита. Тут уже важливо мати достатню площу даху та чітку розкладку панелей, щоб уникнути затінення.

Для бізнесу вибір залежить від графіка роботи. Якщо основні навантаження припадають на день, мережева станція перекриває левову частку споживання. Якщо критична безперебійність, тут краще працюють гібридні рішення з акумуляторами. Правильно підібрана потужність — це не про більше або менше, а про комфорт та прогнозований результат.

Як розрахувати кількість сонячних панелей: проста логіка без складної математики

Кількість панелей залежить від двох речей: потужності станції та потужності одного модуля. Сучасні панелі для приватних будинків зазвичай мають діапазон від 400 до 640 Вт, але в каталозі можна зустріти й компактні варіанти.

Принцип простий: чим потужніша панель, тим менше модулів потрібно встановити. Наприклад, для станції на 5 кВт вистачить приблизно 10–12 панелей, залежно від їхніх характеристик. Для 10 кВт потрібно у середньому 20–24 панелі, а системи на 15 кВт можуть потребувати 28–32 модулі.

На практиці інженери також враховують кут нахилу даху, затінення від димарів і дерев, а також доступний простір. Це впливає на розкладку панелей і може додати або забрати кілька модулів.

Важливо пам’ятати: не завжди варто доводити систему до ідеального числа. За наявності перспективи на електромобіль або тепловий насос, краще залишити невеликий запас у проєкті.

3D-моделювання даху — зручний спосіб побачити майбутню станцію ще до монтажу

Одна з найчастіших помилок при установці сонячних панелей — неправильне уявлення про те, скільки модулів реально поміститься на даху і як на генерацію вплине затінення. При візуальній оцінці це зрозуміти практично неможливо.

Саме для таких випадків використовується 3D-моделювання. Інженери створюють цифрову копію даху й розміщують панелі у тих позиціях, де вони будуть після монтажу. На екрані одразу видно, як поводитиметься затінення протягом дня, які зони працюватимуть ефективніше та чи залишиться місце для розширення в майбутньому.

У компанії Sanlarix 3D-моделювання є стандартним етапом проєкту. Фахівці враховують площу покрівлі, її орієнтацію, кут нахилу та сезонність сонячного потоку. У результаті клієнт отримує не абстрактні цифри, а готову візуалізацію з прогнозованим виробітком та розумінням, скільки панелей реально розміститься саме у його умовах.

Такий підхід допомагає приймати рішення впевнено і уникає неприємних сюрпризів уже після монтажу.

Правильний розрахунок — це економія, комфорт і прогнозований результат

Кількість панелей залежить передусім від того, скільки електроенергії реально споживаєте, яку потужність модулів обираєте і чи вистачить місця на даху. У більшості приватних будинків це виглядає так: система на 5 кВт дасть приблизно 10–12 панелей, 10 кВт — близько 20–24, а 15 кВт уже потребує в середньому 28–32 модулі.

Проблема в тому, що дах не завжди “ідеальний” на папері. Тінь від димаря або верхівки дерева здатна забрати помітну частину генерації, і люди часто дізнаються про це вже після монтажу. Тому перед вибором конфігурації варто подивитися 3D-розкладку. Вона чітко показує, що поміститься, де буде тінь і скільки енергії ви отримаєте протягом року.

Коли система підібрана правильно, вона працює без сюрпризів: зменшує витрати, дає запас у пікові періоди і залишає можливість розширитися, якщо з’явиться електромобіль чи тепловий насос.