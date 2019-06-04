Як студенти-мусульмани відсвяткували в Тернополі закінчення Рамадану

Тернопільський національний медичний університет імені І. Горбачевського – це велика інтернаціональна студентська родина. Окрім українських студентів, вона має майже 2000 іноземних громадян з 59 країн світу. ТНМУ – це провідний медичний виш України, який дає знання найвищого ґатунку, а також є міжнародною платформою для спілкування представників різних націй і віросповідань. В університеті створені всі умови для того, аби представники різних релігій мали можливість для духовного розвитку.

На території студмістечка, що на вулиці Живова, діє мусульманська мечеть, а також облаштовано місце для зустрічі представників християнських спільнот. Це дало можливість згуртувати молодь різних релігійних поглядів. Окрім того, студенти мають можливість відзначати свої найбільші свята. Так, 4 червня 2019 року студенти-мусульмани ТНМУ відсвяткували закінчення Рамадану відоме також, як Ураза-байрам.

Рамадан – це 30-денний піст, який розпочинається в перший день молодика місяця Рамадан (або Рамазан). За переказами, саме в цей місяць Мухаммеду скорилася Мекка й мусульманам даровано Коран.

Ще задовго до посту по радіо, телебаченню і в пресі правовірним нагадують про обов’язки та правила поведінки під час Рамадану. Не можна говорити непристойності, брехати, робити облудні та нечестиві вчинки, лихословити та паплюжити іншого. Цілий день, од світанку до заходу Сонця, їм не дозволено ні пити, ні їсти, ні палити; заборонено будь-які задоволення та розваги. Проте все, від чого слід утримуватися вдень, дозволено впродовж ночі – від заходу сонця до світанку.

Слово «рамадан» означає «горіти», тобто в цьому місяці при дотриманні посту «згоряють» усі гріхи, зачиняються двері пекла (Джаханнам) і відчиняються двері раю (Джаннат). Звільняються від посту лише вагітні жінки й матері-годувальниці, хворі, подорожні та військовики.

Поряд з дотриманням посту іслам приписує мусульманам чинити добрі справи: нагодувати голодного, запросити до себе в дім хоча б одну людину, що дотримується посту, й увечері нагодувати її вечерею. І не обов’язково вечеря має бути пишна, а гостей багато. Досить нагодувати бодай одного. А якщо господар бідний, вистачить лише подати гостеві води. Кожний день посту присвячено молитвам, читанню Корану, побожним роздумам і праці. У цей місяць можна випрохати у всемогутнього Аллаха прощення за гріхи й підготувати себе до будь-яких випробовувань.

Місячний піст завершується в ніч божественного призначення та свято розговіння. Це ніч «вирішення людських доль, ніч могутності». Вважають, що саме в цю ніч Аллах визначає долю кожної людини на весь рік.

Піст протягом Рамадану навчає цінувати Божі дари – їжу й пиття. Віруючі на власному досвіді пізнають почуття голоду. Це спонукає бути чуйнішими до потреб мільйонів бідних людей. Останні десять днів Рамадану особливо цінні для мусульман, тому що саме в одну з цих ночей Пророку Мухаммеду було надіслане перше одкровення з Корану.

У день святкування під час своєї промови мулла Abdelsalam Mazen Gamal Abdelhady, який є студентом ТНМУ, привітав усіх присутніх зі святом. Він наголосив не тільки на праведності життя не тільки в Рамадан, а щодня, звернув увагу на цінність стосунків і поваги до людей.

Більше світлин тут: https://www.facebook.com/pg/tdmu.official/photos/?tab=album&album_id=2148164608638991

Прес-служба Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського.

Поділіться:











загрузка...