Тернополяни восени можуть залишитись без опалення: на «Тернопільміськгаз» подали до суду

Оператор ГТС подав до суду на «Тернопільміськгаз» через заборгованість у майже 165 млн грн. Наявність такої заборгованості може стати причиною відсутності опалення у домівках тернополях уже восени.

За січень-квітень міськгази та облгази заборгували понад 1,33 млрд грн з перед Оператором ГТС. Відтак від початку року було оплачено лише 24% від загальної суми.

Тож через неоплату на найбільших боржників оператор ГТС подав в суд. Серед них є Тернопільміськгаз, який заборгував майже 165 млн грн.

– Наявність такої значної заборгованості ставить під загрозу початок нового опалювального сезону вже восени 2020 року, – повідомляють у пресслужбі Оператора ГТС.

За інф. Терен