У центрі Тернополя попри заборону продовжують їздити на самокатах: чи діють обмеження

У центрі Тернополя, попри запроваджену заборону, продовжують помічати людей на електросамокатах.

На відео, яке оприлюднили на каналі Тернопіль без цензури, видно, як електросамокати рухаються Театральним майданом — у пішохідній зоні центральної частини міста.

Нагадаємо, 18 березня 2026 року Тернопільська міська рада повідомила про заборону руху електросамокатів та іншого електричного і механічного транспорту в центральній пішохідній зоні. Обмеження запровадили на ділянці від перехрестя вулиці Руської та бульвару Тараса Шевченка поблизу ЦУМу до Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка. Також заборона поширюється на Алею пам’яті «Незламні».

У травні в центральній частині міста почали встановлювати відповідні дорожні знаки, які мають інформувати про заборону руху такого транспорту.

Втім, минуло вже кілька місяців, а в центрі Тернополя й надалі можна побачити електросамокати, які рухаються пішохідними зонами.

Виникає питання: хто контролює виконання заборони та чи притягують до відповідальності тих, хто її порушує?