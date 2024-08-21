Тернополянин Назар Сохор – чемпіон Європи зі швидких шахів серед юнаків U-14

З 17 по 18 серпня 2024 року в м. Прага (Чехія) проходив чемпіонат Європи з шахів серед юнаків та дівчат. Вихованець «КДЮСШ №1» Назар Сохор набрав 7,5 очок з 9 та став кращим серед 71 спортсмена. Підготував спортсмена тренер – викладач «КДЮСШ №1» Валерій Трембач. Повідомляє тернопільська міська рада.

Окрім індивідуальних досягнень, Назар також виступив у командних змаганнях з бліц-шахів, які відбулися 19 – 20 серпня. У складі збірної команди України спортсмен зайняв третє командне місце.

Вітаємо спортсмена та тренера з вдалим виступом на змаганнях.