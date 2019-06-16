Тернополянин Володимир Кулак отримав подяку від Прем’єр-міністра України. Про це чоловік пише у мережі Фейсбук.

Сталась трагедія, але чоловік своїм прикладом показав, що всі надзусилля варті того.

Діяти треба! Так ми якісно змінимо Україну! Я з сином Романом, сьогодні отримали подяку загальнодержавного рівня! Подяка за ту діяльність, за ті тисячі надзусиль невтомної праці принесли результат не тільки у доведені вини лікарів у смерті мого сина Романа і самої справи до суду, вони ще й дали суспільний резонанс на всю Україну і самий ОСНОВНИЙ результат це…, хто б що не казав, але українська медицина за два роки якісно змінилась, і я з сином Романом, частина цих кроків до якості і людяності в наших лікарнях! Не все зразу! Крок за кроком!

Це неймовірно, Прем’єр – Міністр України Володимир Гройсман, дякує нам за вагомий внесок у забезпечення розвитку галузі охорони здоров’я і сумлінну працю!!!

якую всім вам за все, в тому числі пані Ulana Suprun!

Дякую Богу, що я зміг стати прикладом для інших у таких трагічних ситуаціях! При нагоді знову хочу наголосити! Треба боротись! Не лінуватись! Не боятись! Не опускати рук! Перешкоди мають додавати наснаги до бою! Це як перешкода в компютерній грі, або ти її здолаєш, або вона тебе! Я завжди писав і казав, свого сина я вже не поверну, але завдяки крокам, завдяки надзусиллям, смерть мого сина Романа, стане стимулом і ривком до якісних змін в Україні! І так і сталося! Дякую Богу за все!

Памятаймо! Тільки тоді коли робити висновки з трагедій світ стане кращим! Шлях подолає, тільки той хто йде! Люблю!

Нагадаємо, син Володимира – Роман Кулак помер 27 червня 2017 року в ОХМАТДИТі у Львові, куди його привезли зі Жидачівської районної лікарні, де місцеві медики не змогли поставити правильний діагноз і надати адекватну медичну допомогу. Коли було встановлено, що у хлопчика скрут тонкої кишки, внаслідок чого настала гангрена тонкого і частини товстого кишківника, було вже пізно – дитини не стало. Натомість медики Жидачева вважали, що у хлопчика отруєння та тепловий удар. З того часу минуло вже майже два роки. Увесь цей час тривало слідство. Наприкінці вересня 2017 року були надані попередні висновки медичного розслідування, а 6 жовтня експерти надали остаточну резолюцію, де було вказано, що саме медики Жидачівської районної лікарні винні у неправильно поставленому діагнозі, який, зрештою, призвів до смерті дитини.

Справа на даний час перебуває вже в суді, і в кінці 2018 року, коли комісійна судово-медична експертиза надала висновки підтвердивши порушення, поліцією двом лікарям було вручено підозру у злочині, відсторонено від виконання обов’язків хірурга, а лікар інфекціоніст був звільнений ще раніше, по статті за порушення у наданні меддопомоги дитині, які призвели до смерті дитини. Обвинувачені обоє на підписці про невиїзд, під особисте зобов’язання.

Головному лікарю Жидачівської районної лікарні 6 листопада відмінено Указ Президента про нагородження його стипендією Президента. До слова, це вперше в Україні відмінено діючим Президентом свій Указ. А в лютому цього року його взагалі звільнено з займаної посади.

Зміни є. Добиватись правди і справедливості можна, але треба діяти інколи через надзусилля, – каже Володимир Кулак.