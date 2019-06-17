Кілька сотень лікарів зібрались в одному місці на Тернопільщині

Професійна проща медичних працівників відбулася у суботу, 15 червня, в Марійському духовному центрі «Зарваниця». Кілька сотень лікарів, фельдшерів, медичних сестер та інших працівників медичної сфери Тернопільщини напередодні свого професійного свята, яке вони відзначили 17 червня , прибули до відпустового місця.

Традиційно паломники-медики взяли участь в Архиєрейській Святій Літургії, яку у соборі Зарваницької Матері Божої очолив єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Теодор (Мартинюк) у співслужінні адміністратора Собору о. м. Дмитра Квича і медичних капеланів нашої архиєпархії.

Під час проповіді владика роздумував над важливістю професії медичного працівника, адже «у праці медика є щось дуже особливе, яке неможливо порівняти із будь-якою іншою професією на землі. Лікар віддає себе, свої сили, знання для того, щоб хтось отримував полегшення та оздоровлення». Також владика наголосив на цілющій силі щирої молитви та Святої тайни Єлеопомазання, яка «надає людині Божу силу боротися з недугою та переносити терпіння, які є неминуче пов’язані з хворобами». Після Богослужіння владика Теодор привітав начальника управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації п. Володимира Богайчука та весь колектив медиків із професійним святом і побажав, щоб любов до Бога була обов’язковим правилом їхнього життя. Також, відбулось освячення води та Панахида за героями, які віддали життя за незалежність та цілісність України. Після цього паломники відвідали унікальний комплекс «Український Єрусалим», де кожен мав нагоду ознайомитися зі святинями, які тут розміщено.