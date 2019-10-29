Що святкувала сьогодні поліція охорони Тернопільщини?

29 жовтня поліція охорони відсвяткувала 67-му річницю з часу створення служби. Охорона об’єктів різних форм власності – одне із основних завдань поліції охорони. Десятки підприємств, організацій, пересічні громадяни довіряють їм своє майно під надійне збереження.

Тридцять шість років віддав службі заступник начальника управління поліції охорони в Тернопільській області Ярослав Дзьоник. За цей час, каже він, відбулися суттєві зміни. Сьогодні тут працює більше чотирьохсот працівників.

– На даний час служба оснащена сучасною технікою, де працюють висококваліфіковані фахівці своєї справи.

Професіоналізм та надійність – основні критерії роботи управління. До дня служби автопарк поліції охорони поповнився чотирма новими службовими автіками. Це дасть можливість поліцейським оперативно реагувати та виїжджати на спрацювання засобів охоронної сигналізації, забезпечувати публічну безпеку та громадський порядок.

З професійним святом працівників поліції охорони привітали начальник Головного управління Нацполіції області Олександр Богомол та представники органів місцевого самоврядування.

До дня служби чергові спеціальні звання отримали четверо співробітників. Кращих працівників заохотили цінними подарунками від міської ради та преміями від управління поліції охорони.