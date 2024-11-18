Тернополянин впливав на рішення МСЕК в оформленні інвалідності

Жителя м. Тернополя підозрюють в отриманні 8000 доларів США за вплив на рішення МСЕК в оформленні інвалідності, повідомляє Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської окружної прокуратури тернополянину повідомили про підозру в одержанні 8000 доларів США неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний пообіцяв знайомому за вісім тисяч доларів допомогти з оформленням документів про отримання 3 групи інвалідності.

Він переконав його, що перебуває у хороших стосунках з членами медико-соціальної експертної комісії, і за винагороду домовиться з ними про виготовлення документа, який допоможе уникнути мобілізації. Вартість послуги щодо фіктивної інвалідності оцінив у 8 000 доларів США.

Проте правоохоронці завадили втілити в життя злочинну схему.

Розслідування здійснюють слідчі Тернопільського РУП ГУНП в області за оперативного супроводу оперативників контррозвідки УСБУ.

Санкція статті інкримінованого злочину передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.