У майстерні щодня збирають дрони, які передають військовим на передову

Про це інформує Суспільне.

Виробництво започаткували минулого року

У Тернополі працює майстерня дронів, де щомісяця виробляють майже 100 квадрокоптерів. Як розповів співзасновник дронарні Сергій Білик, виробництво започаткували минулого року. Також у майстерні ремонтують приблизно 40 дронів на місяць.

“Маємо дрон-бомбер, ми ще його називаємо “10”. Це є 10 дюймовий дрон, який повертається та має скид. У нас є паралельні процеси, є донатні дрони, на які люди скидають гроші, ми збираємо дрони, звітуємо та передаємо військовим по актах. У нас є своя система, де ми це все вписуємо. Ми можемо сказати, коли і куди пішов кожен дрон”, – зазначив Сергій Білик.

За його словами, у команді працюють двадцятеро людей. На виготовлення одного дрона витрачають від 11 тисяч гривень. Купують комплектуючі як в Україні, так і за кордоном.

Ремонтують дрони, які повертають військові

Також у майстерні ремонтують дрони, які їм повертають військові. За місяць лагодять майже 40 таких квадрокоптерів. Тернополянин Віталій Соха розповів, що серед них і дрони, які збили українські військові.

“На дроні стоїть алюмінієва рама. Маємо йому поміняти VTX. Військові нам передають дрони, ми їх доробляємо і вже вони летять проти нашого противника”, – пояснює чоловік.

Перед тим, як дрон потрапить до військових, він проходить фінальне випробування – обліт. Це критичний етап перевірки, який дозволяє оцінити його готовність до польових умов і забезпечити максимальну надійність.

“Зараз наше завдання дізнатися, чи немає в нього проблем. Є така проблема, що дрон вирішує, що йому потрібно летіти без оператора. Дивимось, чи мотори крутяться туди, куди треба, дрон підіймається та стабільно себе тримає. Після цього літаємо на полігоні”, – розповів співзасновник дронарні Назар Кондратишин.

За словами Назара Кондратишина, відправляють дрони на Запорізький, Харківський та Донецький напрямки.