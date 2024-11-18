На Тернопільщині чоловік підстрелив себе

Поліцейські вилучили у чоловіка пістолет та встановлюють його походження.

До співробітників відділення поліції №4 м. Заліщики надійшло повідомлення від медиків місцевої лікарні про те, що до них із вогнепальним пораненням плеча доправили 46-річного місцевого жителя.

У ході встановлення обставин поліцейські з’ясували, що поранення чоловік спричинив собі сам за місцем проживання під час необережного поводження з незареєстрованою зброєю. Правоохоронці вилучили у фігуранта предмет, схожий на пістолет та направили на дослідження.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Поліцейські нагадують жителям області, що добровільна здача зброї, боєприпасів чи вибухонебезпечних речовин звільняє від кримінальної відповідальності.