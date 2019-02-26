Тріо Freedom Jazz відмовилося їхати на конкурс Євробачення
Тріо Freedom Jazz, яке посіло друге місце у Національному відборі на Євробачення, відмовилося їхати на конкурс замість MARUV.
Про це повідомили на сторінці гурту у Facebook.
- Дякуємо за вашу підтримку, любов, хвилювання і за те, що весь час були з нами! Ми безмежно щасливі, що ви допомогли посісти нам 2-ге місце національного відбору Євробачення-2019! Наша головна перемога – це ВИ! Для вас ми експерементуємо, пишемо пісні, робимо неймовірні постановки і займаємось мистецтвом. Може, колись, ми ще раз спробуємо свої сили у національному відборі…
Але тільки що ми отримали дзвінок з НТКУ і хочемо повідомити, що відмовляємось від участі на Євробаченні-2019.
Наразі, наш «Cupidon» 💘 летить далі. 🥰
Зараз ми на стадії підписання контракту з европейським промоутером і ведемо перемовини про концертні тури на найближчий час.
Тому!
Чекаємо вас на наших концертах! 💋
Всім любові! – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, одна з вокалісток гурту «Freedom jazz» – тернополянка Софія Павличенко.
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