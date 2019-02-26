Новий металевий міст збудують в Лисівцях

Дорожники планують звести міст за три місяці.

Нагадаємо, нещодавно зазнала руйнувань частина шляхопроводу через річку Серет в селі Лисівці Заліщицького району. Міст розташований на трасі Р-24, що з’єднує Заліщицький і Борщівський райони.

«Ми запропонували облаштувати металевий міст. Повністю новий. Він уже виготовлений, залишилося тільки спроектувати, зібрати і встановити. Старий міст поступово цілковито демонтують, але наразі ми його залишаємо, щоб люди мали бодай піший перехід», — коментує керівник Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Богдан Юлик.

Причиною зношення і руйнування мосту стало курсування через шляхопровід чисельної кількості великотоннажних фур. Поблизу села Лисівці розміщені аж три діючі кар’єри, і вантажівки з піщано-кам’яною сумішшю постійно переїжджають через міст. Причому власники і водії фур не зважають на знаки, встановлені з обох боків мосту, які чітко вказують на заборону проїзду вантажного транспорту через шляхопровід.

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