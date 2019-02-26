На Тернопільщині вже 24 парафії перейшли до ПЦУ

Сьогодні, 26 лютого, три парафії колишньої УПЦ Московського патріархату звернулися з проханням про прийняття до складу Тернопільської єпархії Православної Церкви України. Про це повідомляє прес-служба єпархії.

Архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор прохання задовольнив і підписав відповідні укази.

23 лютого відбулися загальні збори парафіяльних громад Казанської ікони Божої Матері с. Малі Дедеркали і Святого Миколая с. Гриньківці Шумського району, на яких переважною більшістю голосів було ухвалене рішення вийти з-під юрисдикції УПЦ МП та об’єднатися в єдиній Православній Церкві України.

24 лютого такі збори провели у Тетильківцях того ж району. Більш ніж дві третини присутніх проголосували за зміну канонічної підлеглості парафії Святого Василія Великого і перехід у лоно Помісної Української

Таким чином до Православної Церкви України на Тернопіллі перейшли 24 громади, 17 з яких – у Шумському районі.

Раніше це зробили парафії у селах Андрушівка, Потуторів, Садки, Залужжя, Шкроботівка, Підгайці, Людвище, Мирове, Матвіївці, Сураж, Радошівка, Бриків, Онишківці і Кордишів на Шумщині, Мусорівці і Гніздичне Збаразького, Розтоки і Дунаїв Кременецького району, а також у Стінці та дві парафії – у Трибухівцях на Бучаччині.

Поки що жоден зі священиків УПЦ МП не погодився разом з громадою перейти до Православної Церкви України.

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