Житель сусідньої області накриміналив в Тернополі

Факт крадіжки задокументували працівники Тернопільського районного управління поліції вчинений жителем Рівного 1968 року народження.

На лінію «102» надійшло звернення від керуючої магазину. Жінка повідомила, що переглянувши записи з камер відеоспостереження вона виявила, як невідомий чоловік вчинив протиправне. Невідомому вдалося привласнити товар на суму майже 3500 гривень.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські вийшли на слід зловмисника. В минулому він вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.

Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція передбачає позбавлення волі строком від п’яти до восьми років.

Триває досудове розслідування.