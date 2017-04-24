Тернопільська партія «Свобода» семимильними кроками наближається до краху

Останні події вказують на те, що тернопільська партія «Свобода» семимильними кроками наближається до логічного завершення свого існування.

Все розпочалося з серії внутрішніх конфліктів у партії в зв’язку з нерозумінням «свободівцями» позиції та дій партійного керівництва, яке, ні для кого не секрет, керувалося не патріотичними мотивами, а лише жагою до збагачення. У результаті цього, 9 квітня зі складу виключили трьох авторитетних представників тернопільської «Свободи»: Івана Сорокаліта, Романа Навроцького та Ігоря Турського, які поплатилися за свою позицію щодо змін до Генерального плану Тернополя. Слідом за ними, в знак протесту щодо виключення з партії «достойних людей» добровільно покинув лави учасників і депутат міської ради минулого скликання Михайло Чорненький, заявивши:

«Якщо кращих депутатів виключають, то мені теж нема що робити в цій партії».

Проте це не перший випадок втрати «Свободою» знакових людей – лише за останній час з партії пішли екс-голова обласної ради Василь Хомінець, екс-депутат Тернопільської обласної ради Степан Кондира, екс-депутат Тернопільської міської ради Володимир Карпінський, екс-керівник апарату Тернопільської обласної ради Ігор Дулеба.

Та кульмінацією стали саме події сьогоднішньої сесії міської ради, яка стараннями міського голови Сергія Надала перетворилася на цирк.

Справа в тому, що Мера Тернополя не задовольнило лише виключення Івана Сорокаліта, Романа Навроцького та Ігоря Турського з партії, він вирішив «схиляти» їх до складання депутатських мандатів.

Як відомо, відкликання депутатів повинно здійснюватись в законний спосіб, описаний в «Законі про місцеві вибори».

Натомість мер Тернополя вдається до крайнощів – винаймає «ті тушок», які з сьомої ранку прийшли під міську раду в балаклавах та заблокували вхід. Окремі джерела стверджують, що тернопільська «Свобода» відчула такий «кадровий голод», що привезли підтримку з Івано-Франківська, Хмельницька та інших міст.

«Близько 7.15 всередину приміщення увійшло близько 20 молодиків. Ймовірно, це «незалежна громадськість» і «прості виборці», котрі прийшли просити «зрадників-депутатів», які стали на захист Тернополя від зазіхань мера, скласти мандат», – повідомляє депутат міської ради Іван Сороколіт.

Дійшло до того, що одному з депутатів, котрий хотів просто зайти забризкали обличчя перцевим спреєм. Крім цього, трьом екс-свободівцям підготували сміттєві баки, до яких прикріплені написи «для Турського», «для Сорокаліта» та «для Навроцького», в які так звані «представники громадськості» по команді повинні були їх кинути.

Громадськість та місцеві активісти шоковані такими вчинками мера та вимагає в правоохоронних органів розібратися з вказаними подіями.

Проте фактом залишається одне: тільки відчувши свій близький кінець після втрати чисельної кількості партійців, падіння політичних рейтингів та зневагу з боку місцевих мешканців, керівництво ВО «Свобода» пішло «ва-банк» та вдалася до таких крайнощів. Хоча…навряд чи це вже їх спасе.

Читач “Погляду” Дмитро Юрченко