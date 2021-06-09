Цілодобовий домашній арешт отримав заступник комісара з Тернопільщини, якого зловили на хабарі

Заступнику військового комісара з Тернопільщини, якого зловили на хабарі, обрали міру запобіжного заходу.

Так, військовий отримав цілодобовий домашній арешт, терміном на 60 діб.

Нагадаємо, заступник комісара одного із війсьоматів Тернопільщини вимагав та отримав у призовника 1500 доларів хабара, щоб хлопець не притягувався до військової служби і був визнаний непридатний до армії.

Війсьвого затримали на місці отримання хабара, і оголосили йому підозру – за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою, а також обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт на 60 діб.