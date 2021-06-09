Не отруйна та безпечна: мешканців Тернопілля просять не вбивати ящірку, схожу на змію

У Теребовлі масово вбивають ящірку, яку часто плутають зі змією.

Йдеться про веретільницю ламку, що зовні нагадує змію, проте насправді є безногою ящіркою. Відчувши себе в небезпеці, вона, як і більшість ящірок, відвертає увагу нападника тим, що відкидає свій хвіст, пишуть Тернополяни.

Про чергову розправу над плазуном повідомили в одній з місцевих Фейсбук-спільнот.

“По дорозі на роботу побачила не дуже приємну картину і це вже не вперше. Люди, якщо побачите в себе на городі або саду таку змійку – не вбивайте її. На насправді це не змія і до змій вона не відноситься. Це змієподібна ящірка “Веретільниця” – не отруйна та безпечна для людей.

Це холоднокровна істота і вона, як і всі плазуни, вилазить погрітися на сонечку. Харчується слимаками, равликами та комахами такими як медведка. Виростає до 30-см завтовшки з палець. Вашому саду буде приносити тільки користь. Просто шкода, що через необізнаність людей гинуть такі створіння. Не будьте байдужі до природи”, – написала пані Ірина.