Як отримати другу дозу вакцини проти ковіду?

Друга доза вакцини проти COVID-19 гарантована державою.

Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я Тернопільської ОДА, друга доза вакцини має бути введена через: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, CoronaVac/Sinovac Biotech – 28 днів та Oxford/AstraZeneca – 12 тижнів.

“Для вакцинації 2-ю дозою вас запросять телефонним дзвінком за контактом, який ви залишили після першого щеплення. Люди, які вакцинувались в масових центрах вакцинації, отримають 2-гу дозу в тих самих центрах. Якщо ж на вакцинацію вас записував роботодавець, він організовує і 2-ге щеплення. Усі, хто отримав 1-шу дозу вакцини, гарантовано отримають 2-гу дозу. Це стосується всіх вакцин, які використовуються в Україні”, – зазначили на сторінці Департаменту у Facebook.

Також другу дозу вакцини гарантовано отримають люди, які вакцинувались залишковими дозами, як громадські діячі.