Цього року в Тернопільській області буде реалізовано унікальний проект, який полягатиме в тому, що всі учні перших класів, а їх є 12 300, отримають додаткові можливості для своєї самореалізації. Про це зазначив голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час передачі конструкторів «LEGO» – «Шість цеглинок» для всіх навчальних закладів області, де є перші класи. Це перша партія конструкторів, які область отримала безкоштовно в рамках співпраці з данською компанією. Другу частину конструкторів «Play Box» ми отримаємо на початку вересня.

З 1 вересня, нагадаємо, першачки в рамках програми «Нової української школи» навчатимуться у нових класах та за новими сучасними стандартами, а головне – їхнє навчання проходитиме у комфортних умовах та із повним забезпеченням дидактичним матеріалом.

«Держава спрямовує щонайменше 10 тис. грн. на створення належних умов для навчання та для того, щоб учень відчував мотивацію іти до школи. Ці гроші підуть на те, щоб кожному учневі придбати нову парту, а для класу придбати дидактичний матеріал і забезпечити комп’ютерним обладнанням», – поінформував голова ОДА.

Якщо змістом клас наповнює держава, то форма, або іншими словами, ремонт класів – залишається за владою на місцях, яка на ці потреби має спрямувати кошти з місцевого бюджету.

«Ми домовилися, що дидактичний матеріал, парти, комп’ютерне обладнання купляємо за рахунок держави, а ремонт приміщень роблять органи місцевого самоврядування. Тому говорю наступне: якщо у батьків, які повели дітей у перший клас будуть вимагати гроші чи то на ремонт, чи то устаткування, прошу інформувати мене та управління освіти й науки обласної державної адміністрації. Це наша принципова позиція», – акцентував Степан Барна.

Він також додав, що держава спрямувала значні кошти на капітальні видатки по всіх освітніх закладах Тернопільської області. Тому це суттєво має покращити умови навчання дітей у школах.

«Наша головна мета – зреалізувати освітню реформу щонайменше за п’ять наступних років. Тому маленькими кроками рухаємося до її досягнення», – зауважив очільник краю.