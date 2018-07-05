Роман Заставний виконав обіцяне Заліщицькому району

Кабінет міністрів виділив субвенцію на першочергові потреби міст і сіл держави. Не оминули увагою й Тернопільську область, про фінансову підтримку для якої клопотав народний депутат Роман Заставний.

На його прохання уряд направив гроші для музичної школи в смт. Товсте і ЗОШ с.Дорогичівка, Заліщицького району. Відтак в першому навчальному закладі проведуть капітальну заміну вікон. Такі ж ремонтні роботи чекають і Дорогичівську школу. Водночас в останній, крім вікон, повністю оновлять ще й крісла в актовому залі.