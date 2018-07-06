Серйозна розмова сьогодні відбулася у стінах Кременецької міської ради

Серйозна розмова сьогодні відбулася у Кременецькій міській раді стосовно можливого об’єднання навколишніх сіл довкола міста обласного значення в об’єднану територіальну громаду. Про це повідомляє голова Кременецької райдержадміністрації Володимир Козубський.

Цей процес міг би бути безболісним, коли б селяни отримали гарантії свого майбутнього добробуту. Нині осередками життя в селах є школи, ФАПи, дитячі садки, і сільські голови справедливо хвилюються про їх подальшу долю.

З іншого боку об’єднання – реальна можливість отримати додаткове фінансування з коштів Державного бюджету на розвиток інфраструктури. У найближчі дні маємо виробити чіткий план дій, адже процес децентралізації – незворотній, – можливо, шляхом підписання меморандумів про спільну позицію. Однозначно будемо діяти лише в інтересах кожного населеного пункту Кременеччини, – обіцяє чиновник.