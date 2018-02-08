Ганну Макух мають поновити на посаді тернопільської районки

Майже півтора року, відколи рішенням Тернопільської районної ради було незаконно, з грубими порушеннями – в тому числі і Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» – звільнено головного редактора видання Ганну Макух. І не зважаючи на те, що ще 20 березня минулого року Тернопільський міськрайонний суд визнав це рішення незаконним і скасував його з постановою про негайне поновлення її на посаді ( потім цей вердикт був підтверджений і Апеляційним судом Тернопільської області, куди зверталася Тернопільська райрада) справедливість досі не відновлено.

Як ми вже повідомляли у вересні, виконавча служба зупинила виконавче провадження після отримання заяви від голови Тернопільської районної ради Андрія Галайка, в якій він стверджував, що очолювана ним рада начебто не має повноважень для поновлення Ганни Макух на посаді, бо, мовляв, вже не є засновником газети. Звернулася Тернопільська районна рада і до суду – з проханням замінити сторону виконавчого провадження, коротше кажучи, перекласти всю відповідальність за свої попередні незаконні дії на саму редакцію, точніше – на Комунальне підприємство «Редакція газети Тернопільської районної ради і Тернопільської районної державної адміністрації «Подільське слово»….

Чергове судове засідання у справі відбулося у Тернопільському міськрайонному суді Тернопільської області 20 грудня ( до речі, ні представники райради, ні представники редакції на нього чомусь не з’явилися). Проаналізувавши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що Тернопільською районною радою не доведено вибуття з виконавчого провадження. Зокрема, заявником не було представлено Статуту КП «Редакція газети Тернопільської районної ради і Тернопільської районної державної адміністраціі «Подільське слово» Тернопільської області», чи будь-яких інших документів на підтвердження вибуття з виконавчого провадження та заміни правонаступником. Відтак суд прийняв рішення про відмову Тернопільській районній раді в задоволенні заяви про заміну сторони виконавчого провадження. Отже, вона таки повинна відповісти перед Законом – поновити Ганну Макух на посаді і виплатити їй всі належні грошові компенсації. Інакше настане вже кримінальна відповідальність.

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