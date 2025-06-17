Тиждень донорства у Тернополі: понад 400 людей здали кров заради порятунку життів
У Тернополі з нагоди Всесвітнього дня донора крові пройшов Тиждень донорства та акція «Подякуй донору», який об’єднав сотні небайдужих людей задля порятунку життя. Захід відбувся у Тернопільському обласному центрі служби крові та став справжнім святом людяності, взаємопідтримки й милосердя.
🔹 Понад 400 донорів здали кров для військовослужбовців ЗСУ та цивільного населення. Це не лише вражаюча цифра, а й потужний крок до формування стабільного банку крові, який рятуватиме життя сьогодні й у майбутньому.
💬 Атмосфера заходу — щира, тепла й натхненна:
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кожен донор отримував безкоштовну каву,
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13–14 червня проводилась безпрограшна лотерея з подарунками від партнерів,
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аніматори зустрічали гостей зі сміхом, віршами й веселими сценками,
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відбувся конкурс дитячого малюнка, а найкращі роботи були відзначені,
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нагороджено донорів, працівників служби крові та волонтерів,
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особливу підтримку додали байкери, які гучним заїздом засвідчили свою солідарність із донорами.
🩸 ГО «Я Донор» щиро дякує за можливість долучитися до організації цієї ініціативи.
🔹 Захід відбувся за ініціативи й за підтримки команди Тернопільського центру крові під керівництвом в.о. генерального директора Василя Хомінця — лідера, який надихає і гуртує навколо себе команду людей дії.
«Донорство — це не лише про кров. Це про любов до життя, про людяність, відповідальність і силу спільноти. Дякуємо кожному, хто став частиною цієї великої справи. Разом — рятуємо!» — зазначили організатори.