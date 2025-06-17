Тиждень донорства у Тернополі: понад 400 людей здали кров заради порятунку життів

У Тернополі з нагоди Всесвітнього дня донора крові пройшов Тиждень донорства та акція «Подякуй донору», який об’єднав сотні небайдужих людей задля порятунку життя. Захід відбувся у Тернопільському обласному центрі служби крові та став справжнім святом людяності, взаємопідтримки й милосердя.

🔹 Понад 400 донорів здали кров для військовослужбовців ЗСУ та цивільного населення. Це не лише вражаюча цифра, а й потужний крок до формування стабільного банку крові, який рятуватиме життя сьогодні й у майбутньому.

💬 Атмосфера заходу — щира, тепла й натхненна:

кожен донор отримував безкоштовну каву ,

13–14 червня проводилась безпрограшна лотерея з подарунками від партнерів,

аніматори зустрічали гостей зі сміхом, віршами й веселими сценками,

відбувся конкурс дитячого малюнка , а найкращі роботи були відзначені,

нагороджено донорів, працівників служби крові та волонтерів ,

особливу підтримку додали байкери, які гучним заїздом засвідчили свою солідарність із донорами.

🩸 ГО «Я Донор» щиро дякує за можливість долучитися до організації цієї ініціативи.

🔹 Захід відбувся за ініціативи й за підтримки команди Тернопільського центру крові під керівництвом в.о. генерального директора Василя Хомінця — лідера, який надихає і гуртує навколо себе команду людей дії.

«Донорство — це не лише про кров. Це про любов до життя, про людяність, відповідальність і силу спільноти. Дякуємо кожному, хто став частиною цієї великої справи. Разом — рятуємо!» — зазначили організатори.