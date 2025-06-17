Шевчишин Ілля — гордість Кременецької школи з рекордним результатом на НМТ

Учень кременецької школи №5 Шевчишин Ілля отримав максимальний бал з математики на НМТ 2025

Унікальне досягнення учня 11 класу НВК «Кременецька ЗОШ І-ІІІ ст. №5 – ДНЗ» — Шевчишина Іллі — стало приводом для гордості всього навчального закладу. Ілля отримав максимальні 200 балів із математики на Національному мультипредметному тесті (НМТ) 2025 року.

Цей результат свідчить про його наполегливу працю, відповідальне ставлення до навчання та справжню любов до математики. Такий показник — не просто оцінка, а підтвердження сили волі, цілеспрямованості та високого рівня знань.

Велика подяка за підтримку та професійну підготовку Іллі належить вчительці математики Нілі Олегівні Бендасюк, яка доклала значних зусиль, щоб допомогти учню досягти такого високого результату.

Колектив школи вітає Іллю зі здобутком і бажає не зупинятися на досягнутому, впевнено рухатися вперед до нових звершень. Нехай ця перемога стане лише першим кроком на шляху до великого, щасливого та успішного майбутнього!