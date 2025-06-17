Тернопільщина втратила Героя: на війні загинув Андрій Гевко

Покинув цей світ як Герой, чий подвиг назавжди вписано в історію. Тернопільська громада з глибоким сумом повідомляє про смерть Андрія Васильовича Гевка — нашого земляка, воїна, який віддав життя за Україну.

Андрій помер 5 червня під час лікування важкого поранення, отриманого на Донеччині під час виконання бойового завдання. Про це повідомила Тернопільська міська рада.

“Вічна слава Герою, що віддав своє життя за мир, свободу та майбутнє нашої країни. Схиляємо голови у скорботі. Щирі співчуття родині, побратимам, друзям і всім, хто знав і любив Андрія.”

Світла пам’ять про Андрія Гевка назавжди залишиться у серцях вдячних українців.