У 20-річного тернополянина поліцейські вилучили 90 закладок з канабісом та майже пів кілограма психотропів

Співробітники Тернопільського районного управління поліції отримали оперативну інформацію від співробітників управління СБУ в області про те, що 20-річний житель обласного центру незаконно зберігає з метою збуту наркотичні та психотропні речовини. Злочинну діяльність зловмисника спільно документували майже пів року.

Як з‘ясувалося, юнак замовляв через інтернет-магазини канабіс та психотропні солі, фасував їх та зберігав з метою подальшого збуту. Під час поверхневого огляду у зловмисника поліцейські виявили та вилучили 90 згортків з речовиною зеленого кольору. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу.

Ще майже пів кілограма психотропних речовин було вилучено у помешканні закладчика під час санкціонованого обшуку. Усі вилучені речові докази поліцейські відправили на експертизу.

Вирішується питання про оголошення зловмисникові підозри за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу. За скоєне йому загрожує від шести до десяти років позбавлення волі.

Процесуальний нагляд у даному кримінальному провадженні здійснює Тернопільська окружна прокуратура.