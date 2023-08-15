Ратан Ахмедов працює так, як це не дано Сергію Надалу

25 представників ЗМІ з Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Миколаївської, Тернопільської, Харківської, Чернівецької та Чернігівської в престурі, який організував Український кризовий медіа-центр у межах Програми USAID DOBRE, відвідали прикордонну Корюківську громаду на Чернігівщині, аби побачити, як вона відновлюється та розвивається. Чималу допомогу в цьому їй надає й Програма USAID DOBRE.

Але основний рецепт успіху громади, це люди, які живуть в ній та керівник. Корюківську громаду вже девʼять років очолює виходець з Хмельниччини Ратан Ахмедов. Прийшовши зовсім чужим в місто, він став своїм – політик має чималу підтримку громади. А результат його роботи видно не озброєним оком. Чисте, доглянуте місто. Дуже багато зелені і квітів. А понівечених крон, як у Тернополі, взагалі немає. Як каже Ратан Ахмедов, по різному можна використовувати гроші на озеленення міста – можна різати, а можна засаджувати квітами та деревами.

Те що очільник на одній хвилі з громадою можна було відчути під час екскурсії, яку Ратан Ахмедов особисто провів для 25 медійників.

Перед тим, як робити зміни чи оновлення в місті, місцева влада опитує громаду та обирає те, що корюківчани вважають найнеобхіднішим. Завдяки тому, що в місті активна молодь, в Корюківцях збільшується кількість місць для дозвілля. В рамках програми DOBRE було відновлено зону відпочинку на березі річки Бречиця з волейбольним майданчиком.

Саме молодь проголосувала за проєкт створення відпочинкової зони біля Бречиці. Програма USAID DOBRE допомогла нам закупити необхідне пляжне обладнання для цього на суму майже 260 тисяч гривень, і зараз часто бувають дні, коли там яблуку ніде впасти, – настільки людно. Особливо, коли обидві наші волейбольні команди тут проводять свої змагання. Тож думаємо, як надалі розширювати зону відпочинку, – розповідає Ратан Ахмедов.

Популярним місцем дозвілля корюківської молоді є й молодіжний центр «КУБ», який активно долучається до розвитку громади. Завдяки технічній та фінансовій підтримці Програми DOBRE була проведена інформаційна кампанія по шкільному бюджету участі в навчальних закладах громади, метою якої було познайомити учнів з цим інструментом та стимулювати до участі. Всього учні підготували й подали 28 проєктів. Вартість кожного проєкту не повинна була перевищувати п’ять тисяч гривень. Потім учні шляхом голосування у своїх навчальних закладах відібрали десять найцікавіших — по одному з кожної школи. Загалом проголосували — 1113 школярів (всього школярів відповідного віку – 1350)!

Всі проекти вже реалізовані відділом освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради, а діти вже можуть користуватися власними результатами.

В молодіжний центр «КУБ» організовують приїзд дітей із віддалених сіл громади, адже там, де вони мешкають, інколи взагалі немає жодних дитячих розваг. Примітно, що Ратан Ратанович частий гість клубу і не цурається погратися з дітьми.

Попри те, що сьогодні Корюківка переживає непрості економічні часи, одним із потужних наповнювачів місцевого бюджету є районна лікарня, яка охоплює своєю допомогою не тільки мешканців громади, а й усієї північної Чернігівщини. Цьому, зокрема, сприяє і оснащення закладу сучасним обладнанням, в тому числі від Програми USAID DOBRE.

Завдяки ендоскопічному комплексу, який нам торік придбала Програма DOBRE, ми тільки цього року здійснили 485 гастроскопій та 48 колоноскопій. На цьому ж обладнанні поступово впроваджуємо послугу поліпектомії, а також можемо з його допомогою зупиняти внутрішні кровотечі. Загалом послугами нашої лікарні користуються близько 150 тисяч мешканців Чернігівщини, з яких із нашої громади – лише 20 тисяч, – розповів лікар-хірург Корюківської центральної районної лікарні Віктор Бондаренко.

Вартість такого проєкту становила понад 3,1 мільйона гривень. Із них 1,64 мільйона – внесок Програми USAID DOBRE.

Залишаючи Корюківську громаду, у тернопільських журналістів виникло ще більше запитань до міського голови Тернополя Сергія Надала. Чому «чужий» у Корюківцях став своїм та дбає про розвиток громади, місто зеленіє, нові проекти народжується. І це в прикордонній зоні, ворог знаходиться лише за десяток кілометрів. А «свій» у Тернополі знищує місто, парки забудовуються, а кіоски ростуть, як квіти у Корюківцях.