У Байковецькій громаді відбулися події, які матимуть значний вплив на подальший її розвиток

Два дні поспіль у Байковецькій громаді відбувалися події, які матимуть значний вплив на подальший її розвиток. 10 жовтня громада приймала учасників Міжнародного форуму «Створення музею-скансену черняхівської культури. Перші кроки» (докладніше на ст.6 «Музей нового покоління»). А 11 жовтня тут відкрили Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Як зазначив у своєму виступі голова Байковецької ОТГ Анатолій Кулик, його відкрили не заради модернізації, хоча й це важливо, а для того, щоб люди могли реально швидко отримувати необхідні послуги.

«Байковецький ЦНАП інтегрував широкий перелік сервісів і надає 118 адміністративних послуг, але ми будемо розвивати свій потенціал. Вже підписано Меморандум про співпрацю з Державною міграційною службою, невдовзі зможемо видавати паспорти, але найголовніше те, що коли сюди прийдуть люди, вони будуть відмежовані від чиновника. Людина звернеться з конкретною проблемою, яку зможуть вирішити працівники ЦНАПу. Наша робота налаштована, щоб жителі громади отримували максимально якісні послуги та відчували, що вони живуть в країні, яка про них дбає», — наголосив Анатолій Романович.

Як розповів заступник голови громади Микола Дума, ЦНАП у Байківцях створювався в партнерстві з Міністерством соціальної політики України. Відтак в рамках проекту «Прозорий офіс» Байковецька ОТГ отримала понад 1 млн. грн. субвенції з державного бюджету. З місцевого бюджету на умовах співфінансування було спрямовано 453 тис. грн на придбання спеціального обладнання для транспортування маломобільних людей, що дасть змогу їм безперешкодно потрапляти в приміщення ЦНАПу.

Оскільки Байковецька ОТГ є учасником другого раунду фази впровадження напряму з покращення якості надання адміністративних послуг для населення Програми «U-LEAD з Європою», вона отримала меблі, обладнання для двох віддалених робочих місць, інформаційні таблички та вивіски. За сприяння Програми відбулося навчання для працівників новоствореного ЦНАПу. Співробітники Центру пройшли 5-модульний комплекс семінарів з підвищення кваліфікації, розроблений українськими, шведськими та естонськими експертами Програми. До слова, роботу ЦНАП забезпечуватимуть 10 працівників, з яких 5 — адміністратори віддалених робочих місць.

На урочистості з нагоди відкриття Центру надання адміністративних послуг до Байковець прибуло багато гостей. З вітальними словами до присутніх, зокрема, звернулися директорка департаменту економічного розвитку та торгівлі Галина Воляник, директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський, директор міськрайонного центру зайнятості Анатолій Куриляс.

Гостями Байковецької громади цього дня також були начальник управління Державної міграційної служби в Тернопільській області Ярослав Давибіда, делегація з сусідньої Великогаївської громади на чолі з Олегом Кохманом, представники Програми «U-LEAD з Європою».

Після освячення приміщення, яке здійснив отець Віталій Дзюба, директорка Центру Інна Скакун запросила присутніх оглянути приміщення ЦНАПу.

Поділіться:









