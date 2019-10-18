Страшне горе на Тернопільщині: дівчинка випала з автобуса, який їхав, і загинула

Випала з рейсового автобуса та загинула неповнолітня дитина. Нещастя трапилося 18 жовтня близько 15:00. Дівчинка їхала з Тернополя додому у Підволочиський район в автобусі Кам’янець-Подільський-Тернопіль.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та бригада швидкої. Потерпілу госпіталізували до лікарні, але врятувати їй життя не вдалося.

За словами очевидців, у автобусі були вільні місця, але дівчинка стояла на сходах автобуса біля задніх дверей та гралася з телефоном.

Між селом Колодіївка та Скалатом колесо автобуса попало в яму. Неповнолітня зачепила ручку дверей і вони відкрилися. Дитина випала на асфальт та вдарилася головою. Водій надавав медичну допомогу, поки їхала швидка.

Дана подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 2 ККУ. Триває слідство.