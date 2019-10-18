Ігоря Радецького із Великих Бірок нагородили орденом “Лицарський хрест добровольця”. Про це сьогодні повідомили у Великобірківській селищній раді.

Ігор Рома́нович Радецький — сержант Збройних сил України. Проходив підготовку до військових операцій в Афганістані. 1999 року виїхав на заробітки, працював в Іспанії, облаштувався. У вільний час займався страйкболом.

У червні 2014-го покинув роботу та приїхав до України, доброволець — через вік відмовили у військкоматі. Потрапив у розвідувально-диверсійний підрозділ особливого призначення 40-го батальйону «Кривбас». Усю амуніцію придбав сам.

В одному бою вивели пострілами терористи танк з ладу, змушено 15 кілометрів пробирався до українських позицій.

23 серпня 2014-го група Радецького супроводжувала «вантаж-200», тоді ж батальйон мав від спонсорів отримати нову техніку. На щойно отриманій техніці виходив з оточення під Іловайськом разом із сином, якого важко поранило. Пробивався з сином 5 кілометрів до лікарні за лінію фронту.

За почином Івана Солдака (позивний «Берест») – керівника Тернопільського обласного округу ГО «Всеукраїнський союз ветеранів АТО», з метою вшанування заслуг патріотів України, які за покликом совісті і честі стали на захист Батьківщини в лавах добровольчих батальйонів, Збройних Сил, інших воєнізованих формувань України та волонтерів, що безпосередньо брали участь в проведенні антитерористичної операції, розроблено почесну відзнаку – Орден «Лицарський хрест добровольця». Вказану нагороду виготовляє ТзОВ «Герольдмайстер» м. Київ. Нагородження можуть здійснювати командири воєнізованих підрозділів, громадські і волонтерські організації.