У частині Тернополя не буде води

У зв’язку з виконанням робіт, пов’язаних із плановим промиванням водопровідних мереж і ремонтними роботами на насосних станціях та водопровідних мережах, з 13 травня (00.00 год.) до 14 травня (24.00 год.) буде припинено водопостачання споживачам у мікрорайонах: “Сонячний”, “Аляска”, “Східний”, “Канада”, “Дружба”, “Кутківці”, “Пронятин”, “Березовиця”, а також довколишніх сіл.

З водою будуть мешканці центральної частини міста, мікрорайонів “Новий світ” і “Старий парк”. Вода з пониженим тиском (тобто може бути відсутньою на верхніх поверхах багатоповерхівок) подаватиметься у помешкання на вулицях: Оболоня, Бродівська, Лук’яновича, Малишка, Польового, Коцюбинського, Стадникової, Чернівецька.

14 травня після закінчення необхідних заходів виконання ремонтних робіт, в окремих точках розподільчої мережі цих мікрорайонів може з’явитися вода з підвищеним вмістом хлору, отже – непридатна для вживання в питних цілях чи для приготування їжі.

У період відсутності води в мережах також буде здійснено заміну запірної арматури на вузлових місцях мережі, заміну пожежних гідрантів, виконання робіт з підключення новозбудованих об’єктів та інші.

Адміністрація КП “Тернопільводоканал” просить вибачення за тимчасові незручності та зазначає, що промивання водопровідних мереж – щорічна процедура, яка передбачається технологією експлуатації водопровідних мереж. Здійснюють її двічі на рік: навесні та восени. Мета – покращення якості питної води.

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