Дорожники відмінили торги на 4 мільярди, куди не проліз «Техно-Буд-Центр»

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області відмінила після відхилення або програшу ТОВ «Техно-Буд-Центр» чотири тендери на дорожні роботи загальною очікуваною вартістю 4,08 млрд грн. Про це повідомляється у системі«Прозорро».

Усі ці тендери були відмінені у зв’язку з відсутністю подальшої потреби в закупівлі:

Найбільший тендер на поточний середній ремонт траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече очікуваною вартістю 1,61 млрд грн. виграло ТОВ «ПБС» зі зниженою на 19% ціною 1,35 млрд грн. Дорожники не допустили «Техно-Буд-Центр» до цього аукціону через відсутність у його тендерній пропозиції свідоцтва про реєстрацію і договору оренди щодо вказаного у довідці тягача MAN TGA 28.480.

Торги на поточний середній ремонт Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль очікуваною вартістю 1,29 млрд грн. не відбулись. Цього разу «Техно-Буд-Центр» спершу допустили до аукціону, а потім відхилили при повторному розгляді за рішенням АМКУ по скарзі «ПБС». Підставою теж стала відсутність свідоцтва про реєстрацію і договору оренди щодо вказаного у довідці тягача MAN TGA 28.480. У специфікації до наданого «Техно-Буд-Центр» договору оренди замість цього тягача значився інший – MAN TGX 28.480. Відхилений «Техно-Буд-Центр» поскаржився в АМКУ на допуск до аукціону своїх конкурентів, у тому числі «ПБС», однак відкликав скаргу «в зв’язку з відсутністю потреби» у день відміни тендеру замовником.

На торгах щодо експлуатаційного утримання автодоріг державного значення очікуваною вартістю 1,15 млрд грн. перемогло ДочП «Тернопільський облавтодор» зі зниженою на 12% ціною 1,03 млрд грн. «Техно-Буд-Центр» програв йому на 704 грн.

Інший тендер на поточний середній ремонт траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече очікуваною вартістю 30,13 млн грн. виграло ПП «Полтавабудцентр» зі зниженою на 19% ціною 25,23 млн грн. «Техно-Буд-Центр» програв йому на 1 тис грн.

Загалом за час існування «Прозорро» Тернопільська САД відмінила через відсутність подальшої потреби, скорочення видатків чи порушення закону 25 закупівель дорожніх робіт загальною очікуваною вартістю 10,38 млрд грн. «Техно-Буд-Центр» брав участь у більшості з них, а саме в 17 тендерах на очікувану суму 9,83 млрд грн. Зокрема він програв за ціною або не був допущений до чотирьох вищезгаданих тендерів на очікувану суму 4,08 млрд грн. і виграв за ціною три тендери на очікувану суму 2,13 млрд грн. Ще до одного тендеру на очікувану суму 0,58 млрд грн. цю компанію допустили, але він так і не відбувся. Решту дев’ять закупівель на очікувану суму 3,04 млрд грн. за її участі замовник відмінив ще перед розглядом тендерних пропозицій, поданих потенційними учасниками.

Тернопільський «Техно-Буд-Центр» належить Юрію Ханіну та Андрію Яремі. Останній до 2011 р. був співзасновником тютюнового монополіста ТОВ «Тедіс Україна» (раніше «Мегаполіс-Україна»). Він заснував фірму з Романом Микитюком у Тернополі в 1999 році. До 2011 р. обоє вибули зі складу її засновників, після чого «Тедіс» став загальноукраїнським монополістом.

Донедавна «Техно-Буд-Центр» належав Григорію Процику, а ще раніше ним співволодів Любомир Грегоращук, чий син Андрій Грегоращук був депутатом міськради Тернополя від «Свободи». Грегоращук-молодший є зятем колишнього керівника Рівненської САД Юрія Проника, який свого часу обіймав аналогічну посаду в Тернопільській області. Син Проника Орест Проник також керував ДАК «Автомобільні дороги України».

Усього з 2008 року «Техно-Буд-Центр» отримав підрядів на 9,79 млрд грн., із них 5,85 млрд грн. – у Тернопільської САД. Найбільші тендерні здобутки припали на 2017 рік.

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