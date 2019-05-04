На Тернопільщині не розминулись два «німці», а п’ятирічна дитина в реанімації

Аварія сталась сьогодні вночі, майже о 03.00 годин, поблизу с. Іванків Борщівського району. Водій автомобіля «Volkswagen Рassat» виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із зустрічним автомобілем «Audi A4».

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди найбільше постраждав п’ятирічний пасажир «Audi A4», за кермом якої перебувала його мати.

Хлопчика негайно госпіталізували в реанімаційне відділення Борщівської районної лікарні, де медики встановили йому діагноз «Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, підозра на перелом кісток черепа».

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