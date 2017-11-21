Нетверезий водій вчинив ДТП і спробував утекти

Інспектори, патрулюючи проспект Злуки, помітили, що водій Daewoo Lanos зіткнувся з автомобілем Honda Accord і намагався покинути місце ДТП. Патрульні поліцейські одразу заблокували йому проїзд. Аварія трапилася 18 листопада, близько 23:08 години.

Розмовляючи з втікачем, інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянин не сперечався і погодився пройти алкотест. Доза алкоголю в крові у нього перевищувала у 5 разів.

На водія патрульні склали 3 протоколи за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, вчинення ДТП та з’їзд з місця ДТП. Окрім того, винесли постанову за керування без відповідних документів. Управління патрульної поліції Тернополя нагадує: Випив? Не сідай за кермо!